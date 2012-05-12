В автомобильной аварии под Нижний Тагилом погибли 2 человека (ФОТО)
12 мая 2012, 10:55Происшествия
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Погибли водитель и пассажир ВАЗа 11 модели, оба мужчины скончались на месте ДТП. Водителя автомобиля буквально выбросило из салона машины.
Авария произошла 11 мая на 16-ом километре автодороги Николо-Павловск – Алапаевск. Водитель ВАЗа не справился с управлением автомобилем и выехал на встречку, где его машина столкнулась с Toyota Ipsum. Оба автомобиля после столкновения вылетели в кювет и перевернулись.
Что касается водителя и пассажира Toyota, то они отделались легкими ушибами. По предварительным данным, авария произошла из-за несоблюдения скоростного режима водителем 11-ой. Он не смог вписаться в крутой поворот, а на встречной полосе его развернуло правым боком. В свою очередь водитель иномарки не смог избежать столкновения, так как ехал в горку и заранее не увидел двигающуюся по встречной полосе машину.
Фото областного Управления ГИБДД.
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