В автомобильной аварии под Нижний Тагилом погибли 2 человека (ФОТО)

Авария произошла 11 мая на 16-ом километре автодороги Николо-Павловск – Алапаевск. Водитель ВАЗа не справился с управлением автомобилем и выехал на встречку, где его машина столкнулась с Toyota Ipsum. Оба автомобиля после столкновения вылетели в кювет и перевернулись.

Что касается водителя и пассажира Toyota, то они отделались легкими ушибами. По предварительным данным, авария произошла из-за несоблюдения скоростного режима водителем 11-ой. Он не смог вписаться в крутой поворот, а на встречной полосе его развернуло правым боком. В свою очередь водитель иномарки не смог избежать столкновения, так как ехал в горку и заранее не увидел двигающуюся по встречной полосе машину.