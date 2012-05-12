В Нижнем Тагиле ребенок напоролся на металлическую трубу

Сообщение о травмировании мальчика поступило в полицию вчера, 11 мая. По предварительным заключениям медиков, у ребенка открытый перелом ребер, который он получил при падении на металлическую трубу.

Труба находилась в одном из дворов по улице Алапаевской на Тагилстрое, в котором мальчишка играл со своими сверстниками. Во время игры он забежал в кусты и упал. При этом мальчик грудью напоролся на торчащую из земли металлическую трубу длиной около полуметра. Ребенок травмировался и был госпитализирован в городскую больницу №4, где ему оказывается помощь.