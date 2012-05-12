Вчера в Тагиле скутер столкнулся с Газелью
12 мая 2012, 18:13Происшествия
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11 мая в начале третьего дня водитель скутера врезался в ГАЗ-322132 под управлением мужчины 1959 года рождения.
Столкновение Экстрим Когут и Газели произошло на перекрестке улиц Садовая-Заводская около гипермаркета «Райт». В результате аварии водитель скутера получил ушиб левого плечевого сустава. Травма была несерьезная, поэтому молодого человека 1987 года рождения отпустили домой.
Согласно данным отделения пропаганды Нижнетагильского ГИБДД, скутер двигался по улице Заводской со стороны Кушвинской в сторону Красногвардейской. Газелист же ехал по Садовой в сторону проспекта Ленина.
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