Вчера в Тагиле скутер столкнулся с Газелью

Столкновение Экстрим Когут и Газели произошло на перекрестке улиц Садовая-Заводская около гипермаркета «Райт». В результате аварии водитель скутера получил ушиб левого плечевого сустава. Травма была несерьезная, поэтому молодого человека 1987 года рождения отпустили домой.