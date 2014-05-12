«Сумасшедший» напугал сотрудников детского сада в Нижнем Тагиле: «Вызовите мне телевидение и полицию!»

При этом он начал требовать у воспитателя телефон для вызова телевидения и спецназа, якобы случилось что-то из ряда вон выходящее. Он тряс черным пакетом с неизвестным содержимым. Об этом TagilCity.ru рассказал пользователь, не сообщая номер садика.

Сотрудники детского учреждения отреагировали мгновенно, сообщив по тревожной кнопке о «террористе». Отряд ОМОНа очень быстро приехал и обезвредил злоумышленника. Пострадавших нет, за исключением сотрудников садика, которые изрядно понервничали. Дети восприняли ситуацию, как игру в Зарницу рассказывает пользователь.

Журналисту TagilCity.ru удалось выяснить номер садика, однако руководство не подтвердило этот факт. Вероятно, сотрудники не хотели поднимать «шум» вокруг детского учреждения.

В пресс-службе МВД Нижнего Тагила сообщили следующую информацию:

Мужчина, действительно, забежал в садик, был в возбужденном состоянии. Он никому не угрожал, но просил вызвать полицию и телевизионщиков. Когда подъехали оперативные службы, было высказано предположение, что он не в адекватном состоянии. Соответственно, на место вызвали скорую помощь и уже доставили мужчину в медицинское учреждение.