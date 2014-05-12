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«Сумасшедший» напугал сотрудников детского сада в Нижнем Тагиле: «Вызовите мне телевидение и полицию!»
Сюжеты:
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«Сумасшедший» напугал сотрудников детского сада в Нижнем Тагиле: «Вызовите мне телевидение и полицию!»

12 мая 2014, 15:20Происшествия
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