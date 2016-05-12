28 стариков спасли от пожара в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге в районе Вторчермета загорелись два «цыганских» дома. Огонь охватил площадь в 160 квадратных метров и грозился перекинуться на соседний дом — частный дом для престарелых. Спасатели начали выносить на улицу стариков прямо с кроватями. На место пожара приехали 12 машин скорой помощи. Позже пожилых людей развезли по больницам. Одного из них забрали домой родственники. С пенсионерами работал психолог МЧС.