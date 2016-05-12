28 стариков спасли от пожара в Екатеринбурге (ФОТО)
12 мая 2016, 19:15ПроисшествияДенис Таратонов
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Во вторник, 10 мая, в Екатеринбурге загорелись два дома. Возникла угроза для расположенного по соседству частного дома для престарелых людей. Спасатели эвакуировали оттуда 28 пожилых женщин и 6 человек персонала.
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге в районе Вторчермета загорелись два «цыганских» дома. Огонь охватил площадь в 160 квадратных метров и грозился перекинуться на соседний дом — частный дом для престарелых. Спасатели начали выносить на улицу стариков прямо с кроватями. На место пожара приехали 12 машин скорой помощи. Позже пожилых людей развезли по больницам. Одного из них забрали домой родственники. С пенсионерами работал психолог МЧС.
Фото пресс-службы МЧС
Спасатели сдержали огонь, дом престарелых не загорелся. Пожарные дознаватели устанавливают причину пожара.
За день до этого в Сухом Логу в пожаре сгорели 9 человек.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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