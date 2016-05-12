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Сегодня ночью на Красном Камне в Нижнем Тагиле неизвестные похитили из автомобиля вещи тагильчанина (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сегодня ночью на Красном Камне в Нижнем Тагиле неизвестные похитили из автомобиля вещи тагильчанина (ФОТО)

12 мая 2016, 11:20ПроисшествияПавел Щербина
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