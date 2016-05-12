Сегодня ночью на Красном Камне в Нижнем Тагиле неизвестные похитили из автомобиля вещи тагильчанина (ФОТО)

В ночь с 11-го на 12-ое мая у автомобиля было разбито одно из стёкол. Через окно вытащили сумку, в которой были: паспорт, права, свидетельство о регистрации автомобиля, ежедневник и другие личные вещи. Это произошло около дома по адресу ул. Восточная, 13 рассказал Дмитрий журналистам TagilCity.ru.

Пострадавший отметил, что заявление в полицию написано. Дмитрий просит вернуть хотя бы сумку с документами и ежедневник за вознаграждение. Телефон для связи: +79041712555 (Дмитрий).

В полиции подтвердили факт кражи:

Заявление поступило в 6:00. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Опрашиваются соседи сообщили в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.

TagilCity.ru напоминает о том, что ГИБДД рекомендует не оставлять в автомобиле дорогостоящие вещи. Они привлекают внимание злоумышленников.

На фото похищенная сумка