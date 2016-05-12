В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе у вокзала иномарка сбила человека (ФОТО)
В среду 11 мая 2016 года в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием пешехода. В 19.00 минут водитель автомашины «Опель Астра» мужчина 1989 года рождения ехал мимо здания вокзала по улице Садовая со стороны улицы Заводская в сторону проспекта Ленина. На нерегулируемом пешеходном переходе мужчина допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги улицы Садовая справа налево по ходу движения автомашины.
По данным ОП ГИБДД Нижнего Тагила, результате этого ДТП после оказания медицинской помощи в травматологическом пункте ЦГБ №3 пешеходу назначено амбулаторное лечение. У тагильчанина диагностирован перелом 2-3 плюсневых костей левой стопы.
Водитель, подъезжая к пешеходному переходу должен убедиться в отсутствии пешеходов и только после этого продолжить движение через переход. В данном случае водитель не заметил пешехода из-за стоящего справа транспортного средства, данная ситуация является наиболее распространенной ошибкой водителя. В случае, если обзор на переходе ограничен, ни в коем случае не следует продолжать движение, не убедившись в отсутствии пешеходов на переходе напоминает Государственная инспекция безопасности дорожного движения Нижнего Тагила.
С начала 2016 года это уже 11 случай наезда на пешеходов на пешеходном переходе, в которых 1 человек погиб и 10 человек получили травмы различной степени тяжести. Напомним, 27 апреля в Нижнем Тагиле также на пешеходном переходе был сбит несовершеннолетний ребенок.
© TagilCity.ru