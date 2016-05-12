В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе у вокзала иномарка сбила человека (ФОТО)

По данным ОП ГИБДД Нижнего Тагила, результате этого ДТП после оказания медицинской помощи в травматологическом пункте ЦГБ №3 пешеходу назначено амбулаторное лечение. У тагильчанина диагностирован перелом 2-3 плюсневых костей левой стопы.

Водитель, подъезжая к пешеходному переходу должен убедиться в отсутствии пешеходов и только после этого продолжить движение через переход. В данном случае водитель не заметил пешехода из-за стоящего справа транспортного средства, данная ситуация является наиболее распространенной ошибкой водителя. В случае, если обзор на переходе ограничен, ни в коем случае не следует продолжать движение, не убедившись в отсутствии пешеходов на переходе напоминает Государственная инспекция безопасности дорожного движения Нижнего Тагила.

С начала 2016 года это уже 11 случай наезда на пешеходов на пешеходном переходе, в которых 1 человек погиб и 10 человек получили травмы различной степени тяжести. Напомним, 27 апреля в Нижнем Тагиле также на пешеходном переходе был сбит несовершеннолетний ребенок.