В Нижнем Тагиле промышлявших на ГГМ кражами из автомобилей молодых людей отдадут под суд (ФОТО)

Ранее два молодых человека 18 и 20 лет не попадали в поле зрения правоохранительных органов. На кражу они пошли ради быстрого обогащения. Старший молодой человек нигде не учится и не работает, младший — учащийся одного из колледжей.

Целью автоворов становились, как правило, отечественные машины без сигнализации. Перед тем как их задержали, приятели отметились хищением сразу из трех автомобилей. Сначала они достали из «Нивы-Шевроле» видеорегистратор, а из китайского пикапа — два аккумулятора и набор инструментов. Чтобы не нести это в руках, они угнали «ВАЗ-2107». Когда парни вернули автомобиль на место, они сняли с него аккумулятор.

На следующий день молодых людей задержали в пункте приема металла и аккумуляторов. Сотрудники полиции уже давно проверяли все подобные точки и, как оказалось, не зря.

Сейчас часть похищенного имущества возвращена владельцам. Принимаются меры по возмещению ущерба потерпевшим. Молодые люди находятся под подпиской о невыезде. За кражу им грозит до 5 лет тюрьмы, за угон — ещё 7.