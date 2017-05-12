21-летний уроженец Алапаевска может попасть в тюрьму на 5 лет за угрозы сотруднику полиции
12 мая 2017, 08:15Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Студент из Алапаевска может сесть на 5 лет в тюрьму за то, что угрожал расправой сотруднику дорожной полиции.
Сюжеты: Алапаевск
Известно, что 22 апреля 21-летний молодой человек получил штраф за нарушение правил дорожного движения. Вскоре он установил, где проживает сотрудник ДПС, выписавший протокол, и пришел к нему с угрозами.
По этому факту в отношении студента екатеринбуржского вуза было возбуждено уголовное дело, передает следственный комитет России по Свердловской области.
А накануне в столице Урала автоледи скандалила с сотрудниками ДПС из-за штрафа в 500 рублей.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей