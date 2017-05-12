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21-летний уроженец Алапаевска может попасть в тюрьму на 5 лет за угрозы сотруднику полиции
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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21-летний уроженец Алапаевска может попасть в тюрьму на 5 лет за угрозы сотруднику полиции

12 мая 2017, 08:15Происшествия
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