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35 человек эвакуировано во время ночного пожара в жилом доме в Нижнем Тагиле: одного человека спасли из огня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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35 человек эвакуировано во время ночного пожара в жилом доме в Нижнем Тагиле: одного человека спасли из огня

12 мая 2017, 12:05Происшествия
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