35 человек эвакуировано во время ночного пожара в жилом доме в Нижнем Тагиле: одного человека спасли из огня
12 мая 2017, 12:05Происшествия
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Ночной пожар, произошедший в Нижнем Тагиле в многоквартирном доме, тушили 18 огнеборцев, было задействовано 7 пожарных машин.
Сюжеты: Нижний Тагил
В 23:34 11 мая на пульт диспетчера экстренной службы поступило сообщение о пожаре. Горел цокольный этаж пятиэтажного дома по улице Красноармейской. 12 кв. м. площади были охвачены огнем.
Пожару был присвоен уровень повышенной опасности. Пришлось эвакуировать из здания 35 человек, из них 12 – дети. Одного человека удалось спасти из огня. В 00:06 огонь локализовали, в 00:25 были полностью закончены действия по проливке и разбору сгоревших конструкций, сообщает газета «Тагильский рабочий».
От пожара пострадали только мебель и перегородки. Среди людей пострадавших нет.
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