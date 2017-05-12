35 человек эвакуировано во время ночного пожара в жилом доме в Нижнем Тагиле: одного человека спасли из огня

В 23:34 11 мая на пульт диспетчера экстренной службы поступило сообщение о пожаре . Горел цокольный этаж пятиэтажного дома по улице Красноармейской. 12 кв. м. площади были охвачены огнем.

Пожару был присвоен уровень повышенной опасности. Пришлось эвакуировать из здания 35 человек, из них 12 – дети. Одного человека удалось спасти из огня. В 00:06 огонь локализовали, в 00:25 были полностью закончены действия по проливке и разбору сгоревших конструкций, сообщает газета «Тагильский рабочий».