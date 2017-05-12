Двое молодых грабителей из Камышлова избили битой инвалида (ФОТО)
12 мая 2017, 11:00Происшествия
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В Камышлове из-за двух сотовых телефонов был избит инвалид второй группы. Сейчас он находится в больнице. Двое молодых местных жителей били пострадавшего алюминиевой битой.
Полиция Камышлова задержала подозреваемых в грабеже и избиении инвалида. Ими оказались нигде неработающие 19-летний, ранее судимый за кражу, и 23-летний, не имевший проблем с законом, молодые люди.
Пострадавший рассказал, что двое мужчин подкараулили его у гаражей и избили какой-то палкой. Отобрали два сотовых телефона, сообщает РИА «Новый день».
Сообщение о совершенном нападении и избиении передали в полицию медики. У мужчины сломаны два ребра. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Молодым людям грозит до десяти лет лишения свободы.
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Фото: РИА «Новый день»
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