К реальному сроку лишения свободы приговорен житель Краснотурьинска за смертельный наезд на пешехода
12 мая 2017, 14:30Происшествия
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В Краснотурьинске суд вынес обвинительный приговор местному жителю, который совершил преступление по ч. 4 ст. 264 УК РФ – это нарушение ПДД, повлекшее смерть по неосторожности. В момент происшествия осужденный был пьян.
Установлено: зимой этого года мужчина, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, нарушил ПДД и совершил наезд на человека на пешеходном переходе.
Пострадавший пешеход был госпитализирован в медучреждение, где скончался от полученных в ДТП травм.
Виновнику аварии назначено к отбыванию 4,5 года в колонии-поселении. Также он будет обязан выплатить семье погибшего компенсацию в размере 850 тыс. руб., сообщает прокуратура Свердловской области.
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