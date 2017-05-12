К реальному сроку лишения свободы приговорен житель Краснотурьинска за смертельный наезд на пешехода

Установлено: зимой этого года мужчина, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, нарушил ПДД и совершил наезд на человека на пешеходном переходе.

Пострадавший пешеход был госпитализирован в медучреждение, где скончался от полученных в ДТП травм.

Виновнику аварии назначено к отбыванию 4,5 года в колонии-поселении. Также он будет обязан выплатить семье погибшего компенсацию в размере 850 тыс. руб., сообщает прокуратура Свердловской области.