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К реальному сроку лишения свободы приговорен житель Краснотурьинска за смертельный наезд на пешехода
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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К реальному сроку лишения свободы приговорен житель Краснотурьинска за смертельный наезд на пешехода

12 мая 2017, 14:30Происшествия
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