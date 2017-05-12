Мужчина выпал с балкона многоэтажки Екатеринбурга и погиб на месте
12 мая 2017, 15:30Происшествия
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В Екатеринбурге мужчина выпал с балкона и разбился насмерть.
Сюжеты: Екатеринбург
Трагический инцидент произошел 12 мая. О нем в соцсетях сообщили жители улицы Папанина в столице Урала. В полиции данный факт подтвердили.
Как пишут «Европейско-Азиатские новости», предположительно, смерть не носит криминального характера. Мужчина находился в гостях, где неоднократно выходил подышать на балкон. Вероятно, падение является несчастным случаем.
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