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Житель поселка Шурала убил свою родственницу кирпичом во время семейного застолья (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель поселка Шурала убил свою родственницу кирпичом во время семейного застолья (ФОТО)

12 мая 2017, 15:10Происшествия
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