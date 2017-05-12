Житель поселка Шурала убил свою родственницу кирпичом во время семейного застолья (ФОТО)
12 мая 2017, 15:10Происшествия
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В Невьянске перед судом предстанет житель поселка Шурала, он обвиняется в убийстве своей невестки.
Установлено, что обвиняемый с родственниками распивал алкоголь в доме, где позже совершил убийство. Под влиянием спиртного жена родственника обвиняемого вступила в конфликт со своим супругом, а когда тот ушел – продолжила перебранку уже с обвиняемым. Мужчина не выдержал и ударил женщину несколько раз по голове кирпичом, на котором стоял обогреватель.
Пострадавшая скончалась на месте. Как пишет ZNAK, о преступлении сообщили местные жители. Подозреваемого оперативно задержали. Он сознался в содеянном.
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Фото: ZNAK
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