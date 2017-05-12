Житель поселка Шурала убил свою родственницу кирпичом во время семейного застолья (ФОТО)

Установлено, что обвиняемый с родственниками распивал алкоголь в доме, где позже совершил убийство. Под влиянием спиртного жена родственника обвиняемого вступила в конфликт со своим супругом, а когда тот ушел – продолжила перебранку уже с обвиняемым. Мужчина не выдержал и ударил женщину несколько раз по голове кирпичом, на котором стоял обогреватель.