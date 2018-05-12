Начальник СИЗО в Ирбите получил срок за использование заключенных в личных целях
12 мая, 16:00Происшествия
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Бывший начальник СИЗО №2 в Ирбите Игорь Крошняков приговорен к тюремному заключению за превышение должностных полномочий. Подполковник использовал заключенных в личных целях для работы на своем дачном участке.
По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, в период с 2012 по 2014 годы Крошняков, являясь начальником СИЗО № 2 города Ирбита, давал незаконные указания своим подчиненным о строительных и хозяйственных работах с привлечением заключенных на принадлежащих ему, его родственникам и знакомым объектах недвижимости.
Кроме того, при обыске у подполковника нашли основную часть огнестрельного оружия – ствольную коробку пистолета-пулемета конструкции Шпагина (ППШ) образца 1941 года, которую Крошняков хранил незаконно.
Бывший начальник СИЗО приговорен к полутора годам лишения свободы и штрафу в размере 50 тысяч рублей.
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