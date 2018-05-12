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Начальник СИЗО в Ирбите получил срок за использование заключенных в личных целях
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Начальник СИЗО в Ирбите получил срок за использование заключенных в личных целях

12 мая, 16:00Происшествия
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