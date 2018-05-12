Начальник СИЗО в Ирбите получил срок за использование заключенных в личных целях

По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, в период с 2012 по 2014 годы Крошняков, являясь начальником СИЗО № 2 города Ирбита, давал незаконные указания своим подчиненным о строительных и хозяйственных работах с привлечением заключенных на принадлежащих ему, его родственникам и знакомым объектах недвижимости.