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Водитель мотоцикла и пассажирка пострадали в ДТП с Skoda в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водитель мотоцикла и пассажирка пострадали в ДТП с Skoda в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

12 мая, 19:55Происшествия
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