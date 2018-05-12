Водитель мотоцикла и пассажирка пострадали в ДТП с Skoda в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
11 мая в Нижнем Тагиле на ГГМ произошло ДТП с участием мотоциклиста. Пострадали двое – водитель мотоцикла и его пассажирка.
Авария произошла около 20:00. 26-летний водитель мотоцикла ехал по Уральскому проспекту. На пересечении с улицей Совхозной, выехав на встречную полосу, он столкнулся с автомобилем Skoda. Иномарка в это время поворачивала налево по ходу движения.
От удара байкер и его пассажирка – 28-летняя местная жительница – вылетели из седла. Сообщается, что пострадавших от удара даже перебросило через иномарку.
Молодой человек получил закрытую травму головы, а его пассажирка – переломы правой голени и предплечья, а также костей таза. Оба пострадавших были немедленно госпитализированы, передаёт V-Tagile.
ГИБДД проводит проверку по факту произошедшей аварии. В Госавтоинспекции призывают мотоциклистов быть внимательными и соблюдать предельно допустимую скорость.
Фото и видео: V-Tagile
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