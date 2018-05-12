Жительница Красноуральска чуть не умерла в больнице из-за нехватки трубок для наркоза
59-летней жительнице Красноуральска понадобилась срочная операция по удалению аппендицита. Однако из-за того, что в больнице кончились интубационные трубки для подачи наркоза, врачи вынуждены были отказать женщине в медицинской помощи.
Пациентку попытались отправить в Нижний Тагил в Демидовскую ЦГБ. Однако там женщину принять отказались, ссылаясь на отсутствие мест.
По словам заведующей хирургическим отделением ЦГБ Красноуральска Вячеслава Данилкина, если бы еще на несколько часов затянули с операцией, то пациентка могла бы умереть. Четыре трубки медики одолжили в соседней Кушве, еще четыре в Нижнем Тагиле. После длительного ожидания, к вечеру, женщина все же попала на операционный стол.
По данному факту СК России по Свердловской области организовал проведение доследственной проверки, в рамках которой следователи установят все обстоятельства случившегося и примут процессуальное решение.
Главврач больницы Наталья Королева комментировать данную ситуацию отказывается, пишет «URA.RU».
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