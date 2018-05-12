Жительница Красноуральска чуть не умерла в больнице из-за нехватки трубок для наркоза

По словам заведующей хирургическим отделением ЦГБ Красноуральска Вячеслава Данилкина, если бы еще на несколько часов затянули с операцией, то пациентка могла бы умереть. Четыре трубки медики одолжили в соседней Кушве, еще четыре в Нижнем Тагиле. После длительного ожидания, к вечеру, женщина все же попала на операционный стол.