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Жительница Красноуральска чуть не умерла в больнице из-за нехватки трубок для наркоза
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жительница Красноуральска чуть не умерла в больнице из-за нехватки трубок для наркоза

12 мая, 09:30Происшествия
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