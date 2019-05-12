На трассе под Ирбитом перевернулась иномарка

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На 83-м километре трассы Байкалово-Ирбит произошла авария с участием автомобиля Renault Duster. Машина слетела с дороги и перевернулась, сообщает E1.
Авария произошла 11 мая в 21:40. 41-летний мужчина возвращался из Тюмени и уснул за рулём. В результате произошёл съезд с проезжей части, машина перевернулась на крышу и у неё оторвало заднее колесо.
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Водитель остался жив, с открытой черепно-мозговой травмой его доставили в одну из больниц Ирбита. Пассажиров в салоне не было, никто из других участников движения не пострадал.
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