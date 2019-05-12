В Ирбите женщина и двухгодовалый ребёнок погибли при пожаре в жилом доме

Площадь пожара составила 64 кв. метра, в ликвидации участвовали 3 единицы техники и 7 человек личного состава. В течение 15 минут возгорание было ликвидировано, и спасатели приступили к проливке и разборке сгоревших конструкций. Тогда и были обнаружены два тела – женщины и двухлетнего ребёнка.