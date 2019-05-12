В Ирбите женщина и двухгодовалый ребёнок погибли при пожаре в жилом доме
Сегодня, 09:40ПроисшествияФото: 66.mchs.gov.ru
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Один из частных домов в Ирбите загорелся поздней ночью 12 мая, о пожаре сообщили в 3:07. Когда спасатели прибыли на место, дом был объят пламенем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Площадь пожара составила 64 кв. метра, в ликвидации участвовали 3 единицы техники и 7 человек личного состава. В течение 15 минут возгорание было ликвидировано, и спасатели приступили к проливке и разборке сгоревших конструкций. Тогда и были обнаружены два тела – женщины и двухлетнего ребёнка.
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Обстоятельства пожара и гибели жильцов дома выясняются пожарными дознавателями и следственными органами.
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