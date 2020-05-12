МЧС предупреждает о сохранении угрозы пожаров в лесах в окрестностях Нижнего Тагила

Возгорания могут произойти как от пламени, так и от теплового воздействия. В следствие чего возможно возникновение опасных дымов и помутнение воздуха. Чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, запрещается сжигать мусор и траву (в том числе, на приусадебных участках). Также уральцам запретят въезжать и проходить на территорию лесной зоны.