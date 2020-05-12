МЧС предупреждает о сохранении угрозы пожаров в лесах в окрестностях Нижнего Тагила
Сегодня, 23:46ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В лесах Свердловской области сохраняется угроза возникновения лесных пожаров 4 и 5 классов горимости. Соответствующее экстренное предупреждение выслала Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Возгорания могут произойти как от пламени, так и от теплового воздействия. В следствие чего возможно возникновение опасных дымов и помутнение воздуха. Чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, запрещается сжигать мусор и траву (в том числе, на приусадебных участках). Также уральцам запретят въезжать и проходить на территорию лесной зоны.
ЕДДС предупреждает, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо об этом сообщать по телефонам 112, 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99.
Напомним, 9 мая в Нижнем Тагиле сгорели частный дом на Вагонке и часть многоквартирного дома в посёлке Висимоуткинск. Пострадавших не было.
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