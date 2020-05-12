В Екатеринбурге из-за пожара в здании общежития было эвакуировано 102 человека
Сегодня, 09:51ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Минувшей ночью в Екатеринбурге по улице Космонавтов, 52б произошел пожар в общежитии, сообщает «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Диспетчер получил сообщение о возгорании в 02.00. Спасатели незамедлительно выдвинулись на место и эвакуировали жителей. В общей сложности на улицу было выведено 102 человека, из них 15 человек эвакуированы с применением дыхательных аппаратов и масок.
Возгорание было ликвидировано в течение 20 минут. К тушению были привлечены 11 единиц техники и 40 человек личного состава.
В результате происшествия никто не пострадал. Однако во время эвакуации ребенок 2006 года рождения получил травму ноги и был госпитализирован.
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