В Екатеринбурге из-за пожара в здании общежития было эвакуировано 102 человека

Диспетчер получил сообщение о возгорании в 02.00. Спасатели незамедлительно выдвинулись на место и эвакуировали жителей. В общей сложности на улицу было выведено 102 человека, из них 15 человек эвакуированы с применением дыхательных аппаратов и масок.

Возгорание было ликвидировано в течение 20 минут. К тушению были привлечены 11 единиц техники и 40 человек личного состава.