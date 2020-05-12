В Екатеринбурге полиция задержала агрессивных нарушителей самоизоляции

Мужчины проявили агрессию в отношении представителей власти, в итоге полицейским пришлось применить силу. Одного из мужчин положили на асфальт и надели наручники, а второму брызнули в лицо из газового баллона.

Инцидент произошел 10 мая. Во дворе по улице Кузнецова компания распивала спиртные напитки. Все произошедшее было записано на камеру, установленную на одежду полицейского.

На кадрах видно, что наряд ППС подходит к компании из нескольких мужчин и женщин, которые распивают алкоголь. Несмотря на действующий масочный режим, вся компания не имеет средств защиты. Однако после появления представителей власти, некоторые надели маски.

На требование предъявить документы мужчины отреагировали агрессией. Один из мужчин начал нецензурно выражаться и подходить к полицейскому, размахивая руками. Перепалка продолжалась около 10 минут. На просьбы вести себя спокойнее мужчина не реагировал. В какой-то момент он попросил в грубой форме уйти полицейских, после чего был задержан.

Еще одного мужчину задержали при попытке отбить друга у полицейских. Его скрутили, положили на асфальт и надели наручники.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу пояснили, что мужчины были доставлены в отделение полиции, где в отношении них были составлены протоколы по статьям 19.3 (Неповиновение сотрудникам полиции), 20.21 (Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения) и 20.6.1 (Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения) КоАП РФ.