В Нижнем Тагиле разыскивают женщину, приехавшую погостить у брата

Женщина проживает в доме на улице Космонавтов. 11 мая она ушла из дома без телефона и документов и не вернулась. Две недели назад Татьяна Хамидуллина приехала в Нижний Тагил погостить у брата.

Женщине на вид 30-35 лет, рост около 165 см, волосы русые, длина волос до лопаток, челка, лицо овальное, глаза темные. В день пропажи на ней был спортивный костюм и кроссовки черного цвета. На спортивной кофте изображен рисунок в виде короны из страз.