В Нижнем Тагиле разыскивают женщину, приехавшую погостить у брата
Сегодня, 17:43ПроисшествияФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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Полицейские разыскивают Татьяну Владимировну Хамидуллину, которая 11 мая ушла из дома и не вернулась, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
Женщина проживает в доме на улице Космонавтов. 11 мая она ушла из дома без телефона и документов и не вернулась. Две недели назад Татьяна Хамидуллина приехала в Нижний Тагил погостить у брата.
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Женщине на вид 30-35 лет, рост около 165 см, волосы русые, длина волос до лопаток, челка, лицо овальное, глаза темные. В день пропажи на ней был спортивный костюм и кроссовки черного цвета. На спортивной кофте изображен рисунок в виде короны из страз.
Всех, кто видел женщину, просят позвонить в дежурную часть ОП №16 по телефону 8(3435)97-64-02, либо в группу розыска 8 (3435) 97-64-78 или на линию 02.
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