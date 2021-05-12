Евгений Ройзман арестован за участие в митингах в Екатеринбурге

Под административный арест на 9 суток по решению Октябрьского районного суда в среду, 12 мая отправлен экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.
В отношении него составлено два протокола: за организацию несанкционированных шествий в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января и 21 апреля, и за участие в акции 21 апреля.
Там был просто ретвит Навального от 21 апреля. Его расценили как организацию (акции протеста. — прим. редакции). Плюс в протоколе содержалась откровенная ложь. Зацепились за одну фразу «Надо выходить — я буду». Она, с одной стороны, обезличена, с другой — была воспринята правоохранительными органами как призыв, — рассказал Евгений Ройзман Е1.
Он уверен, что «любая лингвистическая экспертиза покажет, что это нонсенс».
На суд Ройзман взял несколько книг, а также зубную гигиенические принадлежности.
Напомним, в конце марта бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман получил два штрафа по 20 тысяч рублей за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.