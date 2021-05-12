Евгений Ройзман арестован за участие в митингах в Екатеринбурге

Там был просто ретвит Навального от 21 апреля. Его расценили как организацию (акции протеста. — прим. редакции). Плюс в протоколе содержалась откровенная ложь. Зацепились за одну фразу «Надо выходить — я буду». Она, с одной стороны, обезличена, с другой — была воспринята правоохранительными органами как призыв, — рассказал Евгений Ройзман Е1.