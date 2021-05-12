Фейк о пострадавшем в ДТП ребенке появился в родительских чатах в Нижнем Тагиле

Фейк о пострадавшем в ДТП ребенке появился в родительских чатах в Нижнем Тагиле
Фейк о пострадавшем в ДТП ребенке появился в родительских чатах в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:36ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Фейковое сообщение с просьбой о переливании редкой группы крови начал распространяться через родительские чаты в Нижнем Тагиле.

Нужна IV отрицательная группа крови для переливания мальчику, сегодня попали в аварию, говорится в сообщении.

Тагильчанка добавила, что также указывается номер, на который просят позвонить потенциального «донора». Редакциии TagilCity.ru не удалось связаться по указанному номеру. Звонок был переадресован на голосовой почтовый ящик.

Фото:Читательница Tagilcity.ru

Данная информация не соответствует действительности, по словам завотделения педиатрии Областной детской клинической больницы Среднего Урала Елены Власовой, пишут «Аргументы и Факты — Югра».

В настоящий момент в медицинском учреждении действительно находится ребенок, пострадавший в ДТП, но у него другая группа крови, рассказала врач.

Медик уточнила, что в отделении переливания имеется достаточное количество крови указанной группы.

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