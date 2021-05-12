Фейк о пострадавшем в ДТП ребенке появился в родительских чатах в Нижнем Тагиле

Нужна IV отрицательная группа крови для переливания мальчику, сегодня попали в аварию, говорится в сообщении.
Тагильчанка добавила, что также указывается номер, на который просят позвонить потенциального «донора». Редакциии TagilCity.ru не удалось связаться по указанному номеру. Звонок был переадресован на голосовой почтовый ящик.
Данная информация не соответствует действительности, по словам завотделения педиатрии Областной детской клинической больницы Среднего Урала Елены Власовой, пишут «Аргументы и Факты — Югра».
В настоящий момент в медицинском учреждении действительно находится ребенок, пострадавший в ДТП, но у него другая группа крови, рассказала врач.
Медик уточнила, что в отделении переливания имеется достаточное количество крови указанной группы.