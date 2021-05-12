Фонтан из-под земли: улицу Московскую затопило в Екатеринбурге

Фонтан, бивший из-под земли на протяжении нескольких часов, затопил несколько улиц, в том числе подтопил частные дома, расположенные на улице Московская. Коммунальная авария произошла ночью, 12 мая вблизи дома № 160, сообщает Е1.
Топит частный сектор. В подполе вода поднялась до полутора метров. В домах вода уже на кухне. Коммунальщики ничего не делают, не могут остановить воду, рассказала изданию местная жительница.
В данный момент над ликвидацией аварии работают сотрудники МУП «Водоканал».
Напомним, 11 апреля вода, хлынувшая пятнадцатиметровым фонтаном из-под земли, затопила улицу Красных Командиров в Екатеринбурге.