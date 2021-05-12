Медики сообщили о состоянии сбитых иномаркой пешеходов в Екатеринбурге

Медики сообщили о состоянии сбитых иномаркой пешеходов в Екатеринбурге
Медики сообщили о состоянии сбитых иномаркой пешеходов в Екатеринбурге
Сегодня, 18:03ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Сбитая в Екатеринбурге старушка находится в больнице в тяжелом состоянии. Также госпитализирован один из попавших под колеса детей.

Состояние пенсионерки оценивается как крайне тяжелая. У женщины черепно-мозговая травма. По информации источника, медики дают «пессимистичный прогноз», пишет Ура.ру.

Один из сбитых мальчиков также госпитализирован и находится в медицинском учреждении в состоянии средней тяжести. Второй пострадавший несовершеннолетний был отпущен домой.

Напомним, вечером 11 мая произошло ДТП в Екатеринбурге. Один из автомобилей от удара вылетел на троутар и врезался в толпу пешеходов. Пять взрослых и двое детей пострадали.

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