Медики сообщили о состоянии сбитых иномаркой пешеходов в Екатеринбурге

Состояние пенсионерки оценивается как крайне тяжелая. У женщины черепно-мозговая травма. По информации источника, медики дают «пессимистичный прогноз», пишет Ура.ру.
Один из сбитых мальчиков также госпитализирован и находится в медицинском учреждении в состоянии средней тяжести. Второй пострадавший несовершеннолетний был отпущен домой.
Напомним, вечером 11 мая произошло ДТП в Екатеринбурге. Один из автомобилей от удара вылетел на троутар и врезался в толпу пешеходов. Пять взрослых и двое детей пострадали.