Тагильчанин проголосовал по интернет-ссылке и лишился 42 тысяч рублей

Сотрудники тагильской полиции резюмирут, что многие граждане, несмотря на многочисленные предупреждения, продолжаю попадаться на уловки мошенников, становясь жертвами и лишаясь средств с банковских карт.
Так 11 мая в отдел полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» с заявлением о похищении с карты 42 тысяч рублей обратился 50-летний житель Ленинского района.
В конце апреля мужчина со своего телефона зашел на сайт знакомств, где списался с 25-летней понравившейся ему девушкой, с которой в дальнейшем завязалось общение.
В ходе переписки Юлия, так звали новую знакомую, сообщила, что участвует в конкурсе красоты, попросила мужчину проголосовать за нее, для чего сбросила ссылку на интернет-сайт.Мужчина, конечно, захотел поддержать девушку: как только он перешел по указанной ссылке, появилась надпись «поддержать и проголосовать». После подтверждения появилась страница, на которой надо было ввести свои личные данные и номер телефона, что заявитель и сделал, не задумываясь, конечно, что номер телефона привязан к его банковской карте, рассказали подробности в полиции.
Через некоторое время заявителю пришло смс-уведомление о том, что по карте проводятся подозрительные операции, и она заблокирована. После этого мужчина обратился в банк для перевыпуска карты. А девушка с сайта знакомств заявила, что списание денег произошло по ошибке, заверив, что готова вернуть все деньги.
Тагильчанин вновь поверил собеседнице и вновь лишился денег.
В настоящее время по данному факту организована проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение, сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».
Напомним, в конце апреля 26-летний житель Нижнего Тагила лишился четверти миллиона рублей, поверив «сотруднику банка» и «представителю МВД», которые сообщили, что с его карты пытаются совершить покупку криптовалюты.