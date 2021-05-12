Тагильчанин проголосовал по интернет-ссылке и лишился 42 тысяч рублей

Житель Ленинского района Нижнего Тагила лишился 42 тысяч рублей, поверив девушке, с которой познакомился на сайте знакомств. Она попросила проголосовать за нее в конкурсе красоты.

Сотрудники тагильской полиции резюмирут, что многие граждане, несмотря на многочисленные предупреждения, продолжаю попадаться на уловки мошенников, становясь жертвами и лишаясь средств с банковских карт. Так 11 мая в отдел полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» с заявлением о похищении с карты 42 тысяч рублей обратился 50-летний житель Ленинского района. В конце апреля мужчина со своего телефона зашел на сайт знакомств, где списался с 25-летней понравившейся ему девушкой, с которой в дальнейшем завязалось общение. В ходе переписки Юлия, так звали новую знакомую, сообщила, что участвует в конкурсе красоты, попросила мужчину проголосовать за нее, для чего сбросила ссылку на интернет-сайт.Мужчина, конечно, захотел поддержать девушку: как только он перешел по указанной ссылке, появилась надпись «поддержать и проголосовать». После подтверждения появилась страница, на которой надо было ввести свои личные данные и номер телефона, что заявитель и сделал, не задумываясь, конечно, что номер телефона привязан к его банковской карте, рассказали подробности в полиции. Через некоторое время заявителю пришло смс-уведомление о том, что по карте проводятся подозрительные операции, и она заблокирована. После этого мужчина обратился в банк для перевыпуска карты. А девушка с сайта знакомств заявила, что списание денег произошло по ошибке, заверив, что готова вернуть все деньги. Тагильчанин вновь поверил собеседнице и вновь лишился денег. В настоящее время по данному факту организована проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение, сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское». Напомним, в конце апреля 26-летний житель Нижнего Тагила лишился четверти миллиона рублей, поверив «сотруднику банка» и «представителю МВД», которые сообщили, что с его карты пытаются совершить покупку криптовалюты. «Сотрудник банка» и «представитель МВД» похитили у тагильчанина 250 тысяч

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