Тагильчанин проголосовал по интернет-ссылке и лишился 42 тысяч рублей

Тагильчанин проголосовал по интернет-ссылке и лишился 42 тысяч рублей
Тагильчанин проголосовал по интернет-ссылке и лишился 42 тысяч рублей
Сегодня, 15:09ПроисшествияФото: pixabay.com
Житель Ленинского района Нижнего Тагила лишился 42 тысяч рублей, поверив девушке, с которой познакомился на сайте знакомств. Она попросила проголосовать за нее в конкурсе красоты.

Сотрудники тагильской полиции резюмирут, что многие граждане, несмотря на многочисленные предупреждения, продолжаю попадаться на уловки мошенников, становясь жертвами и лишаясь средств с банковских карт.

Так 11 мая в отдел полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» с заявлением о похищении с карты 42 тысяч рублей обратился 50-летний житель Ленинского района.

В конце апреля мужчина со своего телефона зашел на сайт знакомств, где списался с 25-летней понравившейся ему девушкой, с которой в дальнейшем завязалось общение.

В ходе переписки Юлия, так звали новую знакомую, сообщила, что участвует в конкурсе красоты, попросила мужчину проголосовать за нее, для чего сбросила ссылку на интернет-сайт.Мужчина, конечно, захотел поддержать девушку: как только он перешел по указанной ссылке, появилась надпись «поддержать и проголосовать». После подтверждения появилась страница, на которой надо было ввести свои личные данные и номер телефона, что заявитель и сделал, не задумываясь, конечно, что номер телефона привязан к его банковской карте, рассказали подробности в полиции.

Через некоторое время заявителю пришло смс-уведомление о том, что по карте проводятся подозрительные операции, и она заблокирована. После этого мужчина обратился в банк для перевыпуска карты. А девушка с сайта знакомств заявила, что списание денег произошло по ошибке, заверив, что готова вернуть все деньги.

Тагильчанин вновь поверил собеседнице и вновь лишился денег.

В настоящее время по данному факту организована проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение, сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Напомним, в конце апреля 26-летний житель Нижнего Тагила лишился четверти миллиона рублей, поверив «сотруднику банка» и «представителю МВД», которые сообщили, что с его карты пытаются совершить покупку криптовалюты.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
банковская картаинтернетполициямошенничествообществотелефонное мошенничествоНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы