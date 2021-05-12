«Я не хочу умирать»: врачи не успели спасти 31-летнего астматика в Екатеринбурге

Врачи в Екатеринбурге не успели спасти 31-летнего мужчину, у которого случился приступ астмы. Он обратился за помощью к прохожим.

По словам очевидцев, которые помогали мужчине, скорая медицинская помощь ехала дольше 30 минут, в результате мужчина умер на полу в магазине цветов на Мостовой, 47. Соседи уральца по дому несколько раз звонили врачам. Первый звонок поступил в 20.42. Бригада медиков прибыла на место инцидента в 21.16. Между свидетелями и фельдшером произошел конфликт. Очевидцы рассказали, что просили медиков идти быстрее, чтобы помочь больному. Если бы врач поторопилась, успела бы откачать. Он перед смертью просил: «Вызовите, пожалуйста, скорую, я не хочу умирать!», отметила соседка погибшего Кристина. Она подчеркнула, что теперь друзья и родственники планируют обращаться с жалобой на действия врачей. В администрации скорой медицинской помощи также прокомментировали инцидент. Изначально вызов был оценен как неотложный, поэтому бригаду врачей направили не сразу. На тот момент все машины были на экстренных вызовах, пишет Е1. По словам знакомого с ситуацией источника, мужчина скончался не от бронхиальной астмы, у него имелись другие заболевания.

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