Борющегося с экстремизмом тагильчанина осудили за распространение запрещенных книг

Речь идет о имам-хатыбе мечети «Махаля» из Нижнего Тагила Фанисе Галиеве. По данным правоохранителей он распространял 23 книги, внесенные в список запрещенных. Популяризировал такую литературу мужчина в том числе среди прихожан.