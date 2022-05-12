Борющегося с экстремизмом тагильчанина осудили за распространение запрещенных книг

Борющегося с экстремизмом тагильчанина осудили за распространение запрещенной литературы. Как сообщает издание 66.RU, осудили члена городского Совета по борьбе с экстремизмом.
Речь идет о имам-хатыбе мечети «Махаля» из Нижнего Тагила Фанисе Галиеве. По данным правоохранителей он распространял 23 книги, внесенные в список запрещенных. Популяризировал такую литературу мужчина в том числе среди прихожан.
На мужчину завели статью 20.29 КоАП РФ и оштрафовали. К настоящему моменту неизвестно, останется ли Галиев имамом.