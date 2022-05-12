Борющегося с экстремизмом тагильчанина осудили за распространение запрещенных книг

Борющегося с экстремизмом тагильчанина осудили за распространение запрещенных книг
Борющегося с экстремизмом тагильчанина осудили за распространение запрещенных книг
Сегодня, 16:29ПроисшествияФото: pixabay.com
Жителя Нижнего Тагила оштрафовали за распространение экстремиских книг.

Борющегося с экстремизмом тагильчанина осудили за распространение запрещенной литературы. Как сообщает издание 66.RU, осудили члена городского Совета по борьбе с экстремизмом.

Речь идет о имам-хатыбе мечети «Махаля» из Нижнего Тагила Фанисе Галиеве. По данным правоохранителей он распространял 23 книги, внесенные в список запрещенных. Популяризировал такую литературу мужчина в том числе среди прихожан.

На мужчину завели статью 20.29 КоАП РФ и оштрафовали. К настоящему моменту неизвестно, останется ли Галиев имамом.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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