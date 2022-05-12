Два фитнес-тренера в Екатеринбурге держали в заложниках мужчину и требовали 3,5 млн

Два фитнес-тренера вместе с ранее судимым подельником похитили 32-летнего мужчину и 2 недели держали его на съемной квартире в Екатеринбурге. Они требовали с него 3,5 миллиона рублей.

По словам потерпевшего, его забрали 5 мая из торгового центра Sila Voli. После этого его отвезли в квартиру, расположенную в ЖК «Клевер парк» и избивали. Полиция освободила пострадавшего только вечером 11 мая, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Одному из тренеров 34 года, а второму — 29 лет. Третий участник 22-летний мужчина. Однако у него уже 4 судимости за разбой и кражи. По одной из версий, жертва была выбрана одним и тренеров. Предполагается, что он заметил обеспеченного клиента к клубе.

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