Голландца подозревают в убийстве жены-пермячки с 6-летним сыном. ЧП произошло 9 мая в провинции Гелдерланд в Нидерландах. Была убита 38-летняя Анна Мартена и ее 6-летний сын. Задержан её супруг Йост Мартена. Его подозревают в совершении этого преступления.
По данным издания 59.ру, в злополучный день в одном из домов начался пожар. Пожар быстро потушили, спасатели обнаружили тела женщины и ребенка. Тем не менее их смерть наступила не от огня, а от ножевых ранений.
Супруг женщины в тот день уехал куда-то на семейном авто. Его нашли и задержали ночью на 10 мая в Германии. Подозреваемого планируют передать в Нидерланды.