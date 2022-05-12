Голландца подозревают в убийстве жены-пермячки с 6-летним сыном

Голландца подозревают в убийстве жены-пермячки с 6-летним сыном
Голландца подозревают в убийстве жены-пермячки с 6-летним сыном
Сегодня, 17:13ПроисшествияФото: pixabay.com
В Нидерландах произошло двойное убийство. С ножевыми ранениями были найдены жительница Пермской области и 6-летний сын.

Голландца подозревают в убийстве жены-пермячки с 6-летним сыном. ЧП произошло 9 мая в провинции Гелдерланд в Нидерландах. Была убита 38-летняя Анна Мартена и ее 6-летний сын. Задержан её супруг Йост Мартена. Его подозревают в совершении этого преступления.

По данным издания 59.ру, в злополучный день в одном из домов начался пожар. Пожар быстро потушили, спасатели обнаружили тела женщины и ребенка. Тем не менее их смерть наступила не от огня, а от ножевых ранений.

Супруг женщины в тот день уехал куда-то на семейном авто. Его нашли и задержали ночью на 10 мая в Германии. Подозреваемого планируют передать в Нидерланды.

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