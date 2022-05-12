Из-за подозрительной коробки были эвакуированы жители дома на Красном Камне в Тагиле

Инцидент случился днем 12 мая, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на жителя пятиэтажки.
Около полудня один из местных жителей нашел в подъезде подозрительную коробку. Об этом он сообщил правоохранителям.
На место незамедлительно приехали оперативные службы города. Всех жильцов, которые находились в доме в этот момент, попросили выйти на улицу, а подъезд был оцеплен.
По словам местных жителей, они несколько часов ожидали приезда взрывотехника со служебной собакой для обследования лестничной клетки. В результате осмотра оказалось, что в коробке был мусор.
В квартиры жителям разрешили вернуться около 18 часов.