Из-за подозрительной коробки были эвакуированы жители дома на Красном Камне в Тагиле

Из-за подозрительной коробки были эвакуированы жители дома на Красном Камне в Тагиле
Из-за подозрительной коробки были эвакуированы жители дома на Красном Камне в Тагиле
Сегодня, 20:36ПроисшествияФото: 1MI
Жители дома на улице Победы, 12 в Нижнем Тагиле были эвакуированы после сообщения о подозрительной коробке.

Инцидент случился днем 12 мая, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на жителя пятиэтажки.

Около полудня один из местных жителей нашел в подъезде подозрительную коробку. Об этом он сообщил правоохранителям.

На место незамедлительно приехали оперативные службы города. Всех жильцов, которые находились в доме в этот момент, попросили выйти на улицу, а подъезд был оцеплен.

По словам местных жителей, они несколько часов ожидали приезда взрывотехника со служебной собакой для обследования лестничной клетки. В результате осмотра оказалось, что в коробке был мусор.

В квартиры жителям разрешили вернуться около 18 часов.

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эвакуацияминированиеНижний Тагил
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