Избавиться от соперницы решила жительница Режа и чуть не сожгла ее заживо

Жительница Режа из-за ревности пыталась убить свою соперницу. Она облила ее растворителем и подожгла. В результате она получила 9 лет колонии общего режима.

Женщина признана виновной в совершении покушения на убийство с особой жестокостью. В ноябре 2021 года подсудимая была в квартире бывшего сожителя. Между ней и знакомой случился конфликт из-за ревности. Злоумышленница взяла бутылку с растворителем и подошла к потерпевшей, когда она сидела на диване. Затем женщина вылила на нее растворитель и подожгла ее. Она осознавала, что своими действиями причиняет боль и страдания человеку, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. В результате пострадавшая получила тяжкий вред здоровью. Женщина выжила благодаря проснувшемуся сожителю обвиняемой. Он потушил огонь на пострадавшей и успел ее спасти.

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