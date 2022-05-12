На сеансе избивших в Мексике свердловчанку шаманов умер экс-топ-менеджер «Лукойла»

Шаманы из Мытищ, на сеансе которых на прошлой неделе скончался бывший топ-менеджер «Лукойла» Александр Субботин, ранее избили в Мексике визажистку из Екатеринбурга Раду Русских.

По словам девушки, частный дом в Подмосковье часто принимал известных людей. Она отметила, что это клуб для тех, кто уверен, что черная магия может решить проблемы. В подвале дома, рассказывает девушка, находится алтарь, драгоценности, бриллианты, колбы с ядом, а также психотропными и наркотическими веществами, сообщает Telegram-канал Mash. Екатеринбурженка добавляет, что ЧП происходили часто, но со скорой шаманы затягивали, чтобы не было проверок и уголовных дел. Сама Рада с шаманами взаимодействовала во время поездки в Мексику. Туда она отправилась вместе с супругом. Однажды шаманы выпили и сказали, что девушку надо убить, потому что она не уважает их традиции. Это случилось якобы после ночи шаманов. Они слышали голоса, приказывающие убить девушку, а после того, как она приехала в дом, напали на нее. Визажистка отмечает, что на нее давили, чтобы она не писала заявление. Однако в больнице без него отказывались оказать помощь, пишет Е1. Российский олигарх скончался во время сеанса с шаманами

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