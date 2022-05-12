Полмиллиона за взятку заплатит экс-инспектор ГИБДД в Екатеринбурге

Полмиллиона за взятку заплатит экс-инспектор ГИБДД в Екатеринбурге
Полмиллиона за взятку заплатит экс-инспектор ГИБДД в Екатеринбурге
Сегодня, 14:50ПроисшествияФото: СК по Свердловской области
34-летнего экс-инспектора ГИБДД екатеринбургский районный суд за коррупционное преступление приговорил к штрафу размером 500 тысяч рублей, а также к лишению права занимать должности с функциями представителя власти сроком на 3 года.

В конце августа 2021 года бывший автоинспектор при исполнении служебных обязанностей взял у 38-летнего нетрезвого водителя 25 тысяч рублей наличными. Следователь СК собрал неопровержимые доказательства вины подсудимого (записи с видеокамер и видеорегистратора). При предъявлении этих улик обвиняемый сознался в содеянном. Суд назначил ему наказание, рассказал помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

По словам начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, мужчина, давший взятку инспектору, оказался неоднократно судимым, однако честно рассказал сотрудникам полиции о коррупционном преступлении. Благодаря его активному сотрудничеству со следствием, водитель избежал уголовной ответственности. Два начальника сотрудника ГИБДД привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее проведение профилактической работы со своими подчиненными.

Напомним, недавно в отношении 31-летнего свердловчанина было возбуждено уголовное дело за попытку дать взятку полицейскому в размере 13 500 рублей. Мужчине грозит тюремное заключение.

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