Пьяный екатеринбуржец напал на таксиста и угрожал его убить за отказ везти детей

Мужчина 1 мая ночью решил подзаработать. Он принял заказ с улицы Рабочей Молодежи. Когда он приехал на место, то увидел нетрезвого мужчину с двумя детьми. Везти их таксист отказался, так как мужчина заказал тариф «Комфорт» и кресел для детей у автомобилиста не было, пишет Е1.
После этого мужчина начал кидаться на машину. Таксист пытался уехать, но не смог из-за тупика впереди. Разбушевавшийся клиент бросил в машину кирпич. Водитель вышел из машины. К ней подбежал мужчина и разбил окно автомобиля со словами: «Я тебя достану и убью».
Однако когда понял, что обидчика уже нет внутри, успокоился и ушел. Таксист обратился с заявлением в полицию и сообщил о произошедшем в поддержку агрегатора.