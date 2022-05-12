Пьяный екатеринбуржец напал на таксиста и угрожал его убить за отказ везти детей

Пьяный екатеринбуржец напал на таксиста и угрожал его убить за отказ везти детей
Пьяный екатеринбуржец напал на таксиста и угрожал его убить за отказ везти детей
Сегодня, 10:38ПроисшествияФото: 1MI
Таксист «Яндекс.Go» из Екатеринбурга стал жертвой пьяного отца с двумя детьми. Причиной конфликта мужчин стал отказ первого везти детей из-за отсутствия специальных устройств.

Мужчина 1 мая ночью решил подзаработать. Он принял заказ с улицы Рабочей Молодежи. Когда он приехал на место, то увидел нетрезвого мужчину с двумя детьми. Везти их таксист отказался, так как мужчина заказал тариф «Комфорт» и кресел для детей у автомобилиста не было, пишет Е1.

После этого мужчина начал кидаться на машину. Таксист пытался уехать, но не смог из-за тупика впереди. Разбушевавшийся клиент бросил в машину кирпич. Водитель вышел из машины. К ней подбежал мужчина и разбил окно автомобиля со словами: «Я тебя достану и убью».

Однако когда понял, что обидчика уже нет внутри, успокоился и ушел. Таксист обратился с заявлением в полицию и сообщил о произошедшем в поддержку агрегатора.

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