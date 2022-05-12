Пьяный екатеринбуржец напал на таксиста и угрожал его убить за отказ везти детей

Мужчина 1 мая ночью решил подзаработать. Он принял заказ с улицы Рабочей Молодежи. Когда он приехал на место, то увидел нетрезвого мужчину с двумя детьми. Везти их таксист отказался, так как мужчина заказал тариф «Комфорт» и кресел для детей у автомобилиста не было, пишет Е1.