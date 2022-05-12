Умерла попавшая в ДТП 8 лет назад девушка из Дегтярска

Свердловчанка училась в екатеринбургском колледже архитектуры и строительства. В начале сентября 2013 года она в перерыве между парами вместе с подругой шла пообедать в кафе, находившееся через дорогу. В целях экономии времени девушки решили не идти к светофору и пешеходному переходу, а перебежать дорогу напрямую, пишет Е1.