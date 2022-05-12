Умерла попавшая в ДТП 8 лет назад девушка из Дегтярска

Умерла попавшая в ДТП 8 лет назад девушка из Дегтярска
Умерла попавшая в ДТП 8 лет назад девушка из Дегтярска
Сегодня, 15:53ПроисшествияФото: 1МI
27-летняя жительница Дегтярска скончалась вследствие отека головного мозга. В 2013 году девушка попала в ДТП, в результате которого стала инвалидом.

Свердловчанка училась в екатеринбургском колледже архитектуры и строительства. В начале сентября 2013 года она в перерыве между парами вместе с подругой шла пообедать в кафе, находившееся через дорогу. В целях экономии времени девушки решили не идти к светофору и пешеходному переходу, а перебежать дорогу напрямую, пишет Е1.

В какой-то момент водитель автомобиля сбил студентку, в результате чего она отлетела на несколько метров и ударилась о бордюр головой. Из-за многочисленных тяжелых травм девушка стала инвалидом.

Водителя, наехавший на свердловчанку, к ответственности не привлекли, так как вина его не была установлена. Однако по словам очевидцев, скорость, с которой он ехал, навряд ли была 40 км/ч.

Мама и молодой человек пострадавшей выхаживали ее, надеясь, что реабилитация поможет встать девушке на ноги, но поражение головного мозга оказалось очень тяжелым.

По словам мамы девушки, отек мозга наступил вследствие старой травмы.

Напомним, 7 мая 2022 года на автодороге «Екатеринбург — Тюмень» водитель автомобиля насмерть задавил мужчину, который менял колесо на фуре. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Сюжеты:
Новости УрФО
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