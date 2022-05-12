В аварии с лосем под Невьянском пострадал ребенок

В аварии с лосем под Невьянском пострадал ребенок
В аварии с лосем под Невьянском пострадал ребенок
Сегодня, 19:40ПроисшествияФото: 1МI
В ДТП с наездом на лося на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» пострадал ребенок 2021 года рождения. Авария произошла вечером 6 мая.

30-летний мужчина, сидевший за рулем автомобиля «Лада Веста», сбил лося, когда ехал из Екатеринбурга в поселок Лобва Новолялинского района. В результате дорожной аварии пострадал ребенок, получив ссадины лица височной части головы. Пострадавший был госпитализирован в невьянскую больницу, рассказали в пресс-службе ОГИБДД МО МВД «Невьянский».

Инспекторы ГИБДД установили, что водитель ехал со скоростью около 90 км/ч. Стаж вождения мужчины составляет 4 года. На возникшего на дороге лося мужчина отреагировать не успел. Ударившись о животное, автомобиль отбросило вправо.

При осмотре места происшествия сотрудники ГИБДД изъяны содержания дорог не выявили. Результаты освидетельствования мужчины на состояние опьянения показали, что водитель трезв.

Напомним, ночью 10 мая 2022 года в Екатеринбурге пьяный водитель влетел в ворота памятника архитектуры. За управление транспорта в нетрезвом виде его лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Сюжеты:
Новости УрФО
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