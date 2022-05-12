В аварии с лосем под Невьянском пострадал ребенок

30-летний мужчина, сидевший за рулем автомобиля «Лада Веста», сбил лося, когда ехал из Екатеринбурга в поселок Лобва Новолялинского района. В результате дорожной аварии пострадал ребенок, получив ссадины лица височной части головы. Пострадавший был госпитализирован в невьянскую больницу, рассказали в пресс-службе ОГИБДД МО МВД «Невьянский».
Инспекторы ГИБДД установили, что водитель ехал со скоростью около 90 км/ч. Стаж вождения мужчины составляет 4 года. На возникшего на дороге лося мужчина отреагировать не успел. Ударившись о животное, автомобиль отбросило вправо.
При осмотре места происшествия сотрудники ГИБДД изъяны содержания дорог не выявили. Результаты освидетельствования мужчины на состояние опьянения показали, что водитель трезв.
Напомним, ночью 10 мая 2022 года в Екатеринбурге пьяный водитель влетел в ворота памятника архитектуры. За управление транспорта в нетрезвом виде его лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей.