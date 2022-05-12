В Екатеринбурге третьи сутки разыскивают пропавшую молодую маму

В Екатеринбурге полицейские и волонтеры с 9 мая ищут пропавшую Кристину Кель, вышедшую из дома за газировкой. Девушку дома ждет муж и ребенок.

В Екатеринбурге с 9 мая продолжаются поиски 22-летней Кристины Кель, матери семимесячного ребенка, которая ушла в магазин за газировкой и не вернулась домой. Ранее стало известно, что девушка позвонила супругу семь раз, но тот не услышал звонков, потому что спал. После ее телефон был уже отключенным. На следующий день после пропажи мужчина обратился в полицию. Он сказал, что девушка не могла сама уйти, для нее это нехарактерно. Проблем со здоровьем у нее нет. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, правоохранители заключили, что до магазина молодая мать так и не дошла. Родственники Кристины надеются найти девушку живой. Однако пока никакой информации о ней нет. Всех, кто владеет информацией о девушке, просят позвонить в полицию по тел. 356-42-06 и 102, либо волонтерам по тел. +7 950 639-66-66.

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