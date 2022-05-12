Вандалы испортили граффити с бабушкой и советским флагом в Нижнем Тагиле

С помощью краски они нанесли несколько надписей на рисунок, а также расцарапали лицо бабушке. Теперь его не видно. Вторая половина рисунка при этом осталась нетронутой.
Это уже не первый раз, когда граффити оказывается испорченным. Недавно в социальных сетях также сообщалось о его порче. Тогда его очистила местная управляющая компания.
Само изображение появилось в конце апреля в Нижнем Тагиле. Инициатором решения стал техдиректор местной управляющей компании Петр Ковин. Общая стоимость работы составила около 100 тысяч рублей.