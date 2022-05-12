Вандалы испортили граффити с бабушкой и советским флагом в Нижнем Тагиле

Вандалы испортили граффити с бабушкой и советским флагом в Нижнем Тагиле
Вандалы испортили граффити с бабушкой и советским флагом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:04ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Стрит-арт с бабушкой, держащей в руках советский флаг, на Космонавтов, 10 в Нижнем Тагиле испортили вандалы.

С помощью краски они нанесли несколько надписей на рисунок, а также расцарапали лицо бабушке. Теперь его не видно. Вторая половина рисунка при этом осталась нетронутой.

Это уже не первый раз, когда граффити оказывается испорченным. Недавно в социальных сетях также сообщалось о его порче. Тогда его очистила местная управляющая компания.

Фото:TagilCity.ru

Само изображение появилось в конце апреля в Нижнем Тагиле. Инициатором решения стал техдиректор местной управляющей компании Петр Ковин. Общая стоимость работы составила около 100 тысяч рублей.

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