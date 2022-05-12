Виновником ДТП в Екатеринбурге с потерявшей ногу пенсионеркой был бывший силовик

Виновником ДТП в Екатеринбурге с потерявшей ногу пенсионеркой был бывший силовик
Виновником ДТП в Екатеринбурге с потерявшей ногу пенсионеркой был бывший силовик
Сегодня, 09:52ПроисшествияФото: pixabay.com
Екатеринбуржец, сбивший старушку-прохожую, бывший силовик, служивший в Узбекистане.

Расследованием ДТП, которое произошло на перекрестке Уральской — Советской в Екатеринбурге, в котором ноги лишилась пожилая женщина, занимаются правоохранители. Материалы дела уже переданы в главное следственное управление регионального МВД, пишет Е1.

Авария произошла 8 мая. Тогда водитель «Рено» ехал по Советской улице, и въехал сперва в бабушку, а затем в светофор. Женщину привезли в госпиталь, ей пришлось ампутировать голень.

Позже стало известно, что виновник ДТП был нетрезв. По информации Е1, за рулём сидел 50-летний Владислав Зиядинов, экс-силовик.

Согласно соцсетям мужчины он окончил Камышинское высшее военное командное инженерно-строительное училище, а потом проходил службу в Узбекистане. Выйдя на пенсию, он переехал в Екатеринбург. Работает в охранном предприятии.

Мужчине грозит тюремный срок.

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