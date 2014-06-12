Под Нижним Тагилом вчера произошло смертельное ДТП. Водитель ВАЗ погиб
Вчерашним вечером под Нижним Тагилом произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.
Об этом рассказали пользователи паблика «Типичный тагильчанин», обсуждая совершенно иную тему, связанную с дорожным движением, – пробка на Старателе. К несчастью для тех, кто хочет уехать из города, такие пробки стали образовывать все чаще. Вчера, например, затор протянулся от заправки на Свердловском шоссе до переезда на Старателе. По мнению пользователей, причина тому – ямы на самом переезде, а также достаточно узкая дорога, для того чтобы вместить такой поток машин. По словам тагильчан, особенно усугубляется ситуация в пятницу, когда все едут отдыхать за город.
Обсуждая пробку, несколько тагильчан рассказали о том, что стали свидетелями серьезной аварии на Серовском тракте. Лоб в лоб столкнулись Skoda Fabia и ВАЗ-2114. Более того, пользователи отметили, что водитель русского авто, скорее всего, погиб. В дежурной части ГИБДД, к несчастью, подтвердили, этот факт и добавили, что водитель иномарки был госпитализирован с переломом.
Тагильчане, учитывая сложившиеся погодные условия, а также особенности тагильских и пригородных дорог, будьте аккуратны за рулем! Не рискуйте своей жизнью и жизнью ваших пассажиров.
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