Под Нижним Тагилом вчера произошло смертельное ДТП. Водитель ВАЗ погиб

Об этом рассказали пользователи паблика «Типичный тагильчанин», обсуждая совершенно иную тему, связанную с дорожным движением, – пробка на Старателе. К несчастью для тех, кто хочет уехать из города, такие пробки стали образовывать все чаще. Вчера, например, затор протянулся от заправки на Свердловском шоссе до переезда на Старателе. По мнению пользователей, причина тому – ямы на самом переезде, а также достаточно узкая дорога, для того чтобы вместить такой поток машин. По словам тагильчан, особенно усугубляется ситуация в пятницу, когда все едут отдыхать за город.