Тагильчанин ищет свидетелей. Водитель иномарки въехал в его авто и скрылся (ФОТО, ВИДЕО)
Вчерашним днем в Нижнем Тагиле случилось ДТП, один из участников которого скрылся. Пользователь Андрей Банников рассказал об этом на своей странице в социальной сети.
11 июня в 14:05 возле дома №51 по улице Дружинина на ГГМ Андрей припарковал свой автомобиль и ушел в магазин. В это время еще один покупатель на иномарке Volvo s80 черного цвета, номер х543... (предположительно) не убедился в безопасности движения, совершая маневр задним ходом, и врезался в ВАЗ-2112, сделав приличную вмятину на русском авто и, скорее всего, на своем тоже.
Самое интересное, что виновник ДТП скрылся с места происшествия, оставив о себе лишь кадры на видеокамере снаружи и внутри магазина. Тагильчанин Андрей обращается к возможным свидетелям происшествия. Звонить по телефону 8-912-696-64-93.
К счастью, такие небольшие аварии не несут за собой человеческих жертв, и бьют только по кошельку, что неприятно, но не смертельно. С другой стороны, хорошую мастерскую найти достаточно сложно, а покупка новой детали вместе с её покраской может вылиться в значительные затраты, которые не каждому под силу. К счастью, есть профессионалы, для которых покраска автомобиля - дело всей жизни, и они гарантируют наилучший результат за разумные деньги. Кроме того, можно просто перекрасить автомобиль в другой цвет, ведь такой шаг позволит сэкономить на точном подборе цветовой гаммы, да и просто обновить свой автомобиль. Хотя для перекраски не нужно искать повод, достаточно просто желания что-то изменить.
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