В Челябинске осудили банду из Нижнего Тагила (ФОТО)

Следователи предполагают, что в конце 2009 года один из обвиняемых создал банду в Нижнем Тагиле, в которую вошли шесть его подельников. Вооружившись автоматами АК-47 и АКСУ-74, боеприпасами и надев форму сотрудника ДПС, банда похищала бизнесменов.

На территории двух областей – Свердловской и Челябинской – злоумышленники совершили ряд похищений, сообщает портала 74.ru. В апреле 2011 их жертвой стал предприниматель, с которого требовали 10 миллионов рублей за освобождение, а один из членов группировки даже угнал Mersedes бизнесмена.

Летом и зимой 2012 года бандиты действовали в Челябинске. Они похитили еще двух коммерсантов, требуя с них выкупы в 20 и 15 миллионов рублей.

Все потерпевшие передавали преступникам от 80 тысяч до 10 миллионов рублей после того, как были освобождены после передачи части средств.

Дело рассматривается судьей коллегии по уголовным делам Челябинского областного суда единолично, – рассказали в пресс-службе. – Четверо обвиняемых находятся под стражей, двое – под подпиской о невыезде. В отношении еще одного участника, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, дело выделено в отдельное производство и рассматривается другим судьей облсуда. Восьмой участник банды находится в розыске. Сегодня прокурор огласила обвинительное заключение.

Каждому фигуранту предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 209 (создание устойчивой вооруженной группы (банды)), п. «а» ч. 3 ст. 126 (похищение человека, совершенное группой лиц), ч. 3 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, совершенное организованной группой), п. п. «а, б» ч. 4 ст. 162 (разбой, совершенный группой в особо крупном размере), п. п. «а, б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой в особо крупном размере).