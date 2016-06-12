На Урале в ДТП погиб пожилой мотоциклист

Авария случилась в Ирбитском районе, в поселке Речкалова. 63-летний мотоциклист на ИМЗ-8 примерно в 11:20 ехал по улице Набережная.

Не справившись с управлением, пожилой мужчина съехал в кювет, и тяжелый мотоцикл с коляской опрокинулся. Водитель скончался до приезда бригады скорой помощи.

Погибший ехал без шлема, это и стало причиной смертельных ран, отметили в областной ГИБДД.