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Суд Екатеринбурга вынесет приговор двум оренбуржцам, совершившим убийство в столице Урала
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Суд Екатеринбурга вынесет приговор двум оренбуржцам, совершившим убийство в столице Урала

12 июня 2016, 09:55Происшествия
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