Суд Екатеринбурга вынесет приговор двум оренбуржцам, совершившим убийство в столице Урала

По информации пресс-службы прокуратуры РФ, в июне 2015 года двое жителей Оренбургской области приехали в Екатеринбург с намерением промышлять в уральской столице разбоями и грабежом. По прибытии в город злоумышленники сняли квартиру и приобрели все необходимое для совершения преступных деяний. В арсенале оренбуржцев имелись бейсбольная бита, веревка и пневматический пистолет.

Вечером 23 июня подозреваемым удалось обманным путем заманить одного из жителей Екатеринбурга в арендованную квартиру, где на него было совершено нападение. Мужчину зверски избивали битой и пинали ногами, но из-за того, что он оказывал злоумышленникам сопротивление, его задушили и бросили в ванну с водой. После чего сообщники завладели автомобилем марки «Skoda Octavia», принадлежавшим жертве, а также всем имуществом, находившимся в его салоне, включая личные документы убитого. Общая стоимость присвоенного обвиняемыми имущества приравнивается к 500 тысячам рублей.