19-летний тагильчанин пойдет под суд за нападение на пенсионера и несколько эпизодов грабежей

Установлено, что в апреле этого года в полицию позвонила женщина, которая сообщила, что в квартире по ул. 7 квартал произошла поножовщина. Выехавшие на место ЧП полицейские установили, что 19-летний мужчина, находясь в гостях у пенсионера, во время распития спиртных напитков захотел завладеть имуществом последнего. Молодой человек нанес пенсионеру несколько ударов и попытался похитить сотовый телефон. Хозяин квартиры достал из под дивана палку, к которой был примотан нож, и нанес злоумышленнику ранение в ногу. После этого пенсионер оказал ПМП пострадавшему и попросил соседку вызвать «скорую».