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36 человек эвакуированы из-за пожара в многоквартирном доме в Екатеринбурге (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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36 человек эвакуированы из-за пожара в многоквартирном доме в Екатеринбурге (ФОТО)

12 июня 2017, 10:45Происшествия
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