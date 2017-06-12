Медведь был зафиксирован тепловизорами в районе поиска пропавшего ребёнка под Рефтинским водохранилищем

Беспилотники, оснащенные тепловизором, облетали местность, где накануне собаки учуяли след ребенка, однако вскоре упустили. Устройство показало, что в том районе ходит медведь.

Специалисты делают предположение, что дикий зверь мог напасть на малыша, а тело прикопать неподалёку. Другие эксперты уверены, что нападение маловероятно, так как летом у медведя достаточно корма.

Поиски не прекратятся до тех пор, пока мальчик не будет найден, сообщил полковник Горелых, начальник пресс-службы МВД по Свердловской области. Сейчас в район, где был найден медведь, отправляется группа людей.

Сообщается, что волонтёров (не охотников), на место, где ходил медведь, вряд ли пустят, пишет Life.ru.

Также напомним, ранее рядом с болотом были обнаружены следы детских сапожек.

Добавим, что было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Однако, говорит Горелых, это вовсе не означает, что он погиб. Открытие уголовного производства даёт специалистам применять широкий спектр поисковых мероприятий.